Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Tanjug
Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od juče ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da nastavak
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Radio 021 pre 12 minuta
Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

RTV pre 7 minuta
Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije donela odluku: Evo za koliko procenata i kada stupa na snagu

Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije donela odluku: Evo za koliko procenata i kada stupa na snagu

Blic pre 6 minuta
Država smanjuje akcize na gorivo: Evo da li će i cene na pumpama biti niže

Država smanjuje akcize na gorivo: Evo da li će i cene na pumpama biti niže

Dnevnik pre 42 minuta
Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije odlučila: Evo kad stupa na snagu

Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije odlučila: Evo kad stupa na snagu

Kurir pre 36 minuta
Propast primirja u Zalivu: Trampovi napadi „uobičajeno poslovanje“ dok cene nafte divljaju

Propast primirja u Zalivu: Trampovi napadi „uobičajeno poslovanje“ dok cene nafte divljaju

Nova ekonomija pre 57 minuta
MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićInflacijaIranBliski IstokVlada SrbijeCena naftePredsednik SrbijeakcizeDonald TrampnaftaCene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

Danas pre 22 minuta
Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Radio 021 pre 12 minuta
Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

RTV pre 7 minuta
Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

N1 Info pre 31 minuta
Ko je Mia Zečević, biznismenka čija je kompanija dobila posao na Ekspu: Funkcionerka Telekomove firme, ćerka čuvenog…

Ko je Mia Zečević, biznismenka čija je kompanija dobila posao na Ekspu: Funkcionerka Telekomove firme, ćerka čuvenog Partizanovca

Nova pre 31 minuta