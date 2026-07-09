Topao petak u Nišu, a onda obrt: Evo šta nam donosi vreme za vikend

Glas juga pre 1 sat
Topao petak u Nišu, a onda obrt: Evo šta nam donosi vreme za vikend

Na području Srbije petak će početi pretežno sunčano, a tokom popodneva biće promenljivo oblačno.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, tokom vikenda nas očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče ponegde je moguća slaba kiša, dok se u nedelju u većem delu Srbije očekuju povremena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu zemlje zadržaće se uglavnom suvo vreme. Početak naredne sedmice
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