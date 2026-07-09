Dragan Đilas: Srbija sa Vučićem neće krenuti ka Evropi, pokažimo na izborima da je većina za promene

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas naglasio je danas da Srbija neće krenuti ka Evropi dok su na vlasti predsednik države Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) i poručio da je „sada na nama da na izborima glasanjem pokažemo da je većina naroda za promene“.

Takva Srbija se davi u korupciji, kriminalu, agresiji, bahatosti. To je jasno i velikoj većini ljudi u Evropskoj uniji i zato nema otvaranja klastera, zato nam stižu rezolucije Evropskog parlamenta poput one usvojene juče, zato ostajemo bez stotina miliona evra iz Fonda rasta, rekao je Đilas, u pisanoj izjavi. Zahvalio je „svima u Evropi koji pokazuju da im je stalo do Srbije i njenih građana“. Sada je na nama da na izborima, kad god oni budu, glasanjem pokažemo da