ANEM: Hitno prekinuti targetiranjem Informer novinarki lokalnih medija na Informeru

Glas Zaječara pre 37 minuta  |  Izvor: Beta
ANEM: Hitno prekinuti targetiranjem Informer novinarki lokalnih medija na Informeru

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas targetiranje novinarki lokalnih medija na svim platformama Informera i pozvala nadležne institucije i organizacije da osude takve napade.

Kao poslednji primer, ANEM navodi javno targetiranje Selme Kolašinac, studentkinje i novinarke redakcije Mahala iz Novog Pazara. "U tekstu Informera ona je označena kao 'jedna od organizatorki blokada iz Novog Pazara', dok je njeno učešće u obrazovnom programu Memorijalnog centra Srebrenica predstavljeno kao deo 'sramne predstave' i 'napada na Srbiju'", naveo je ANEM. Prethodno su, kako se navodi, na televiziji istog medija novinarke Darija Ranković iz redakcije
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