Zrenjanin u petak, 10. jula, bez vode zbog radova Elektrodistribucije

Elektrodistribucija Zrenjanin će u petak izvoditi radove u okviru redovnog godišnjeg remonta trafostanice „Sever“ zbog čega će doći do prekida napajanja električnom energijom izvorišta i postrojenja za prečišćavanje vode, a što će dovesti do prekida vodosnabdevanja u celom gradu dok traju pomenuti radovi.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je obaveštena od strane Elektrodistribucije Zrenjanin da su za petak 10. jul planirani radovi u okviru redovnog godišnjeg remonta trafostanice „Sever“ i da će zbog pomenutih radova doći do prekida snabdevanja električnom energijom svih objekata preduzeća na Mihajlovačkom drumu i izvorišta, kao i postrojenja za prečišćavanje vode. Pomenuti prekid snabdevanja električnom energijom izvorišta i postrojenja za prečišćavanje vode