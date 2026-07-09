Planirana isključenja struje u Kragujevcu danas – bez električne energije više naselja i ulica

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će pojedini delovi Kragujevca privremeno ostati bez snabdevanja električnom energijom.

Prema najavljenom rasporedu, od 8.00 do 14.00 časova bez struje će biti meštani Gornjih Komarica. Takođe, od 9.00 do 13.00 časova planirano je isključenje električne energije u ulicama Janka Veselinovića, Milovana Glišića i Luja Pastera. Nadležni apeluju na građane da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim radovima i da, ukoliko je moguće, isključe osetljive električne uređaje tokom trajanja prekida u snabdevanju. U slučaju da radovi budu završeni pre