Zdravstvene ekipe imale pune ruke posla: Za dan obavljeno 30 terenskih intervencija

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac tokom prethodna 24 časa intervenisale su ukupno 30 puta na terenu, od čega su 22 intervencije obavljene tokom dnevne, a osam tokom noćne smene.

Pored izlazaka na teren, u ambulantama Zavoda pregledano je 34 odraslih pacijenata, dok je u pedijatrijskoj službi obavljeno još 32 pregleda. Medicinske ekipe zabeležile su i 12 intervencija na javnim mestima, pružajući pomoć građanima kojima je bila neophodna hitna medicinska zaštita. Prema izveštaju dežurnih službi, tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa problemima u vezi sa visokim i niskim krvnim pritiskom, povredama i astmatičnim tegobama. Tokom noći