Apostolović: Narednom godišnjem izveštaju EK o Srbiji pristupićemo drugačije

Rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović izjavio je danas da će Beograd narednom godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku pristupiti na drugačiji, proaktivan način i da će aktivnosti na ispunjavanju preporuka početi odmah po objavljivanju tog dokumenta.

Foto: Srđan Ilić Na radnom sastanku sa predstavnicima pregovaračkih grupa, Apostolović je rekao da je ciljevi tog drugačijeg pristupa veća efikasnost, pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka i kontinuirani napredak u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije. Apostolović, koji je i šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji, kazao je na sastanku da je Evropska komisija prepoznala da je Srbija ispunila i dodatne