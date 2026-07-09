BLOG UŽIVO Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovateljima

Insajder pre 6 minuta  |  FoNet
BLOG UŽIVO Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima…

Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas poslaničkim pitanjima, nakon čega su poslanici prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji, u okviru vanrednog zasedanja na čijem je dnevnom redu 18 tačaka.

Skupština srbije vanredno zasedanje. FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/ bs Nakon poslaničkih pitanja biće nastavljena rasprava po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji. Sednicom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a prisustvuje 107 narodnih poslanika. Juče je završena objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim su poslanici počeli razmatranje 176 amandmana podnetih
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Poslanici pitali o broju učenika u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj", Predlogu zakona o roditeljima negovateljima...

Poslanici pitali o broju učenika u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj", Predlogu zakona o roditeljima negovateljima...

RTV pre 5 minuta
"Kakav skandal, sram vas bre bilo" Skupština Srbije: Brnabić dala opomenu poslaniku "Mi, glas iz naroda" zbog vređanja žena…

"Kakav skandal, sram vas bre bilo" Skupština Srbije: Brnabić dala opomenu poslaniku "Mi, glas iz naroda" zbog vređanja žena (video)

Blic pre 6 minuta
Pauza u Skupštini Srbije, nastavak sednice u 15 časova

Pauza u Skupštini Srbije, nastavak sednice u 15 časova

Danas pre 5 minuta
Poslanici prešli na raspravu o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovatelj

Poslanici prešli na raspravu o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovatelj

Euronews pre 5 minuta
U Skupštini rasprava o mogućnosti uvođenja krivičnog dela obuke maloletnika za korišćenje oružja

U Skupštini rasprava o mogućnosti uvođenja krivičnog dela obuke maloletnika za korišćenje oružja

Sputnik pre 1 sat
Vanredno zasedanje Skupštine Srbije, rasprava po amandmanima nastavljena posle pauze

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije, rasprava po amandmanima nastavljena posle pauze

RTS pre 31 minuta
Skupština o pooštravanju kaznene politike: Fokus na nelegalnom oružju i zaštiti maloletnika

Skupština o pooštravanju kaznene politike: Fokus na nelegalnom oružju i zaštiti maloletnika

Newsmax Balkans pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTanjugAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima…

BLOG UŽIVO Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovateljima

Insajder pre 6 minuta
Antić: Srpska je čedo nevesinjskog ustanka

Antić: Srpska je čedo nevesinjskog ustanka

RTV pre 6 minuta
Poslanici pitali o broju učenika u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj", Predlogu zakona o roditeljima negovateljima...

Poslanici pitali o broju učenika u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj", Predlogu zakona o roditeljima negovateljima...

RTV pre 5 minuta
"Kakav skandal, sram vas bre bilo" Skupština Srbije: Brnabić dala opomenu poslaniku "Mi, glas iz naroda" zbog vređanja žena…

"Kakav skandal, sram vas bre bilo" Skupština Srbije: Brnabić dala opomenu poslaniku "Mi, glas iz naroda" zbog vređanja žena (video)

Blic pre 6 minuta
Pauza u Skupštini Srbije, nastavak sednice u 15 časova

Pauza u Skupštini Srbije, nastavak sednice u 15 časova

Danas pre 5 minuta