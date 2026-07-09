BLOG UŽIVO Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovateljima

Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas poslaničkim pitanjima, nakon čega su poslanici prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji, u okviru vanrednog zasedanja na čijem je dnevnom redu 18 tačaka.

Skupština srbije vanredno zasedanje. FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/ bs Nakon poslaničkih pitanja biće nastavljena rasprava po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji. Sednicom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a prisustvuje 107 narodnih poslanika. Juče je završena objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim su poslanici počeli razmatranje 176 amandmana podnetih