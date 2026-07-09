Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na skoro 4.000

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na skoro 4.000

Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 3.811, dok je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 ostalo bez domova, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Foto: Photo by Miguel Medina/Pool Photo via AP Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez ponovo je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija i oslobađanje zamrznute državne imovine u inostranstvu kako bi se ubrzala obnova područja pogođenih zemljotresima, preneo je Rojters. "Venecuela ima blokirane resurse širom sveta koji bi mogli da budu iskorišćeni za proces rekonstrukcije", rekla je Rodrigez za državnu televiziju VTV, navodeći da su sredstva potrebna i za
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