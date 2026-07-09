Devet evropskih zemalja traži od Brisela da produži olakšice u primeni EES

Devet evropskih zemalja pozvalo je Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primeni novog sistema ulaska i izlaska iz Šengenskog prostora (EES), jer još uvek postoje značajni tehnički i operativni izazovi, objavio je briselski Politiko.

Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Schreck U zajedničkom pismu upućenom komesaru za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru, Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi meseci rada EES sistema pokazali "značajne teškoće" koje ne bi trebalo potcenjivati. Zemlje su istakle podršku novom sistemu ulaska i izlaska, ali traže da državama članicama bude omogućeno da i posle 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam