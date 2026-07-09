NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

Insajder pre 5 sati  |  Tanjug
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne olakšice od 4,5 odsto i kreditne olakšice od 7,0 odsto, objavila je danas centralna banka.

Narodna banka Srbije, foto: Srđan Ilić Prilikom donošenja navedene odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja (3±1,5 odsto), s tim da je, u skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, u maju iznosila 3,5 odsto, u najvećoj meri zbog rasta svetskih cena nafte i po tom
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