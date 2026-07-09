Prekinuta sednica proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu o pritužbi profesora Vladimira Mihića

Sednica proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu danas je prekinuta kada je jedna članica napustila sednicu posle odluke da se o pritužbi vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Vladimira Mihića, kojem nije odobren izbor u zvanje, tajno glasa.

Ilustracija, Rektorat u Novom Sadu, foto: Insajder/Stefan Miljuš "Izglasali su da bude tajno glasanje o pritužbi. Nakon toga je članica Saveta, koja je u proširenom Senatu, napustila sednicu. U tom slučaju, po našem statutu Univerziteta, sednica mora biti prekinuta. Sednici moraju prisustvovati svi članovi Saveta koji su izabrani kao predstavnici Saveta. Čim jedan izađe, sednica mora da se prekine, i to je urađeno", kazao je Mihić FoNetu. Mihić je naveo da se nakon