Preminula velška pevačica Boni Tajler u 75. godini

Velška pevačica Boni Tajler, poznata po hitovima "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" i "It's a Heartache", preminula je u 75. godini, saopštila je njena porodica, prenosi, BBC.

Foto: AP Photo/Alastair Grant, File U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu pevačice navodi se da je Tajler neočekivano preminula u bolnici u Portugalu od posledica bolesti zbog koje se lečila. "Boniina porodica i tim slomljeni su zbog njenog iznenadnog odlaska", navedeno je u saopštenju, uz molbu za privatnost dok porodica prolazi kroz period žalosti. Pevačica, rođena kao Gejnor Hopkins, u maju je nakon hitne operacije creva u Portugalu uvedena u indukovanu