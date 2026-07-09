Vučić najavio pomoć za punoletne građane: Obradovaćemo ih

Država priprema novu pomoć za sve punoletne građane u zemlji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nije precizirao o kakvoj je tačno pomoći reč, ali je istakao da će građani biti zadovoljni. „Biće u septembru, ali gledaćemo da bude i ranije. Da bude sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo, moramo da razmišljamo o našim ljudima“, naveo je Vučić. Podsetimo, Vučić je krajem juna predstavio paket