Boni Tajler, zvezda prepoznatljivog hrapavog glasa koja je osvajala srca publike

Južne vesti pre 59 minuta
Boni Tajler, zvezda prepoznatljivog hrapavog glasa koja je osvajala srca publike

Getty Images Muzička zvezda iz Velsa preminula je u 75. godini, nekoliko meseci posle hitne operacije creva Boni Tajler milioni su upamtili kao pevačicu prepoznatljivog hrapavog glasa koja stoji iza velikog hita iz 1980-ih Total Eclipse of the Heart.

Mujzička zvezda, koja je preminula u 75. godini, rođena je kao Gejnor Hopkins u Nitu. Odrasla je negujući ljubav prema muzici, pre nego što ju je u jednom klubu u Svonsiju otkrio lovac na talente Rodžer Bel. U maju 2026. je stavljena u indukovanu komu posle hitne operacije creva u Portugalu. Tokom juna njen portparol je saopštio da je izašla iz kome, ali da je i dalje „veoma loše“ i na intenzivnoj nezi. Pošto je stekla svetsku slavu, zbog promuklog i
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