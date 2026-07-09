Boni Tajler, zvezda prepoznatljivog hrapavog glasa koja je osvajala srca publike

Getty Images Muzička zvezda iz Velsa preminula je u 75. godini, nekoliko meseci posle hitne operacije creva Boni Tajler milioni su upamtili kao pevačicu prepoznatljivog hrapavog glasa koja stoji iza velikog hita iz 1980-ih Total Eclipse of the Heart.

Mujzička zvezda, koja je preminula u 75. godini, rođena je kao Gejnor Hopkins u Nitu. Odrasla je negujući ljubav prema muzici, pre nego što ju je u jednom klubu u Svonsiju otkrio lovac na talente Rodžer Bel. U maju 2026. je stavljena u indukovanu komu posle hitne operacije creva u Portugalu. Tokom juna njen portparol je saopštio da je izašla iz kome, ali da je i dalje „veoma loše“ i na intenzivnoj nezi. Pošto je stekla svetsku slavu, zbog promuklog i