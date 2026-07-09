Prekršajne prijave dvojici Nišlija zbog vožnje u pijanom stanju

Pripadnici niške policije isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača koji su vozili sa 3,56, odnosno 2,62 promila alkohola u krvi.

Obojica su zadržani i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Na Bulevaru cara Konstantina, prilikom kontrole saobraćaja, kod 48-godišnjeg vozača “folksvagena”, utvrđeno je da je vozilom upravljao sa 3,56 promila alkohola u organizmu. Skoro promil manje imao je 54-godišnji vozač “renoa” koji je tokom rutinske kontrole u Vojvode Mišića u krvi imao 2,62 promila alkohola. Obojica vozača isključeni su iz saobraćaja, zadržani i terete se za prekršaj nasilnička