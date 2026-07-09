Besplatno u Beogradu! Od večeras u 21 čas besplatne projekcije filmskih hitova u Botaničkoj bašti

U Botaničkoj bašti u Beogradu biće organizovane besplatne projekcije poznatih filmskih otvarenja "Kazablanka", "Beležnica", "Veliki Getsbi" i "Prljavi ples".

Bioskop na otvorenom radiće od danas, 9. jula, do nedelje, 12. jula, a sve projekcije počinjaće u 21 sat. "Kako bismo zajedno sačuvali travnjak Botaničke bašte i očuvali prelepu gradsku oazu, molimo vas da umesto prostirki i drugih podloga ponesete isključivo obično ćebe", saopštili su organizatori. Ulaz na sve projekcije je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta potrebno unapred preuzeti elektronske ulaznice putem sajta Cite Grand. Kurir.rs/Beta