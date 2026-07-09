Džered Batler odbio bogate ponude iz NBA i Evrolige i produžio ugovor sa Zvezdom! Crveno-beli krajnjim naporima zadržali Amerikanca!

Američki bek će tako, prvi put nakon dolaska iz NBA, odraditi pripreme u Evropi i jednu sezonu započeti kao član neke evroligaške ekipe.

Dvadesetšestogodišnji Džered Batler je produžio ugovor na još jednu sezonu, saopštila je Crvena zvezda. "Američki bek Džered Batler stigao je u Crvenu zvezdu 23.oktobra 2025. godine kao bivši igrač Finiksa i Filadelfije. Tokom prve sezone u Crvenoj zvezdi, Džered Batler nametnuo se kao jedan od najboljih napadača u Evroligi, prosečno ubacujući 14 poena uz 4 asistencije i 2 skoka – i kao jedan od najvažnijih igrača crveno belih", navedeno je na sajtu crveno-belih.