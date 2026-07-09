Francuska digla glas protiv sudija, a Dešan oduševio izjavom: "Nisu nam oni protivnik"!

Selektor Francuske Didije Dešan poručio je da nema problem sa odlukom FIFA da četvrtfinalni meč Mundijala između Francuske i Maroka sudi argentinska sudijska ekipa.

Duel Francuske i Maroka na programu je u četvrtak od 22.00. Odluka je izazvala brojne reakcije, s obzirom na to da bi Francuska u slučaju plasmana u finale mogla ponovo da se sastane sa Argentinom, rivalom iz finala Mundijala 2022. godine. - Moramo da prihvatimo tu odluku. Verujem sudijama. Naš protivnik je Maroko, a ne sudija - rekao je Dešan na konferenciji za medije. Francuski selektor nije propustio priliku da odgovori na kritike koje su upućene francuskom