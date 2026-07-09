Kovčeg sa telom Hamneija avionom stigao iz Iraka u Iran, Modžtaba na sahrani oca? Kraj pogrebnih ceremonija, svi bi da konačno vide novog vrhovnog vođu (foto)

Maratonska celonedeljna sahrana iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija danas će biti i zvanično obavljena kada njegovo telo bude prebačeno na konačno mesto poslednjeg počinka u svetilištu Imama Reze u Hamneijevom rodnom gradu Mešhedu na severoistoku Irana.

CNN prenosi navode iranskih državnih medija da je kovčeg sa telom ajatolaha, ubijenog na samom početku rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara, stigao avionom iz iračkog grada Nadžafa u Mešhed u Iranu. - Avion koji je prevozio telo mučenog vođe Revolucije, zajedno sa članovima njegove porodice, stigao je na aerodrom Šahid Hašeminedžad u Mešhedu - objavio je iranski medijski servis IRIB. Pogrebna povorka u gradu će krenuti u 14 časova po lokalnom vremenu,