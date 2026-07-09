Ovo je poslednja fotografija Boni Tajler: Ništa nije slutilo da će za manje od 2 meseca umreti

Legendarna pevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji u Portugaliji.

Već mesecima je imala zdravstvene probleme. Kultna pevačica preminula je samo nekoliko nedelja nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji i stavljena u komu. U saopštenju koje je danas objavljeno na veb-sajtu pevačice potvrđeno je da je legendarna umetnica preminula sinoć nakon bolesti. Preminila Boni Tajler: Sada je otkrivena i potresna poslednja javna fotografija Boni. Dirljivi snimak prikazuje zvezdu pored izvođačice Moli Roberts u dvorani „O2 Šepards Buš Empajer”