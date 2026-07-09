Počinju radovi u Gornjem Milanovcu: Jedna ulica će tri dana biti potpuno zatvorena za saobraćaj, građani pozvani da sklone vozila

Kurir pre 1 sat  |  RINA
Počinju radovi u Gornjem Milanovcu: Jedna ulica će tri dana biti potpuno zatvorena za saobraćaj, građani pozvani da sklone…

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, od četvrtka, 9. jula, do subote, 11. jula, biće potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici Milosava Milosavljevića, saopštio je Kabinet predsednika opštine Gornji Milanovac.

Radovi se izvode u okviru rekonstrukcije Ulice Rajka Milovanovića. Građani su pozvani da tokom trajanja radova vozila parkiraju izvan zone izvođenja, jer će prilaz automobilima do kuća biti onemogućen. Iz Opštine su zamolili sugrađane za strpljenje i razumevanje zbog radova neophodnih za nastavak rekonstrukcije Ulice Rajka Milovanovića. Kurir.rs/RINA
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