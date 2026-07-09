Pretio nožem radnici prodavnice, kamere sve snimile: Oglasila se policija posle hapšenja razbojnika iz Novog Sada (video)

Kurir pre 34 minuta
Pretio nožem radnici prodavnice, kamere sve snimile: Oglasila se policija posle hapšenja razbojnika iz Novog Sada (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu oglasili su se nakon što su rasvetlili krivično delo razbojništvo i uhapsili S.

U. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo delo. - Sumnja se da je on, u ponedeljak, uz pretnju nožem, u prodavnici u Novom Sadu od radnice oduzeo novac od pazara - piše u saopštenju PU Novi Sad. Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden
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