Šestoro povređenih u 5 saobraćajki: Među njima i devojčica od 11 godina na biciklu, burna noć za lekare niške Hitne pomoći…

Šest osoba, među njima i 11-godišnja devojčica, povređeno je u pet saobraćajnih nezgoda koje su se u protekla 24 časa dogodile na području Niša, saopštili su u Hitnoj pomoći.

Prema rečima lekara, devojčica je zadobila povredu ruke kada ju je, dok je vozila bicikl, oborilo ju je vozilo na uglu Pasterove ulice i Bulevara dr Zorana Đinđića. Ona je nakon zbrinjavanja na terenu prebačena na dodatnu dijagnostiku i lečenje u Urgentni centar niškog Univerzitetskog kliničkog centra. Ekipe Hitne pomoći su tokom jučerašnjeg dana zbrinule i dva muškarca koji su zadobili povrede glave, ruku i nogu u sudaru dva vozila na putu Jelašnica-Čukljenik, kod