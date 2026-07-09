Šokantan poraz Srpkinja: Odbojkašice Srbije izgubile od Francuske u Ligi nacija

Kurir pre 46 minuta
Šokantan poraz Srpkinja: Odbojkašice Srbije izgubile od Francuske u Ligi nacija

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Branka Tica sa 16 poena.

Maša Kirov je dodala 15 poena, dok su Vanja Ivanović i Anja Zubić upisale po 12 poena. Kod selekcije Francuske najefikasnija je bila Lilu Ratahiri sa 24 poena, dok je Iman Endiaje dodala 23 poena. Reprezentacija Srbije zauzima 13. mesto na tabeli Lige nacija sa tri pobede, sedam poraza i 14 bodova, dok se selekcija Francuske nalazi na 16. poziciji sa skorom 2/8 i šest bodova. Srpske odbojkašice će u sledećoj utakmici, u Beogradu igrati protiv reprezentacije
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