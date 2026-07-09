Šta kažu kladionice pred večerašnji spektakl? Francuska jeste favorit protiv Maroka, ali ne ubedljiv!

Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se večeras od 22 sata u sklopu četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među četiri najbolje ekipe na planeti! Kladionice su ulogu favorita prepustile Francuskoj, te je kvota na pobedu Francuske 1.60, dok se trijumf Maroka plaća koeficijentom 6.70. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše