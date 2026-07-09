U Kragujevcu u prvom krugu popunjeno više od 80 odsto mesta: Najveća konkurencija na medicini i psihologiji, hiljade kandidata u trci za indeks

Veliko interesovanje budućih brucoša vladalo je za upis na fakultete Univerziteta u Kragujevcu, gde se za prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija u školskoj 2026/2027. godini u prvom upisnom roku prijavilo ukupno 3.218 kandidata.

Najveći broj prijava zabeležen je na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, gde je dokumenta predalo čak 780 budućih studenata. Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2026/2027. godinu ima ukupno 3.839 mesta, 2.597 budžetskih i 1.242 samofinansirajuća, što znači da je ukupan procenat popunjenosti u prvom prijavnom krugu dostigao 83,82 odsto. Prema podacima objavljenim na sajtu Univerziteta u Kragujevcu, na medicinskim naukama odobreno je ukupno 519