Završena sahrana iranskog ajatolaha: Ali Hamnei počiva u najsvetijem mestu u Iranu, njegov sin i naslednik Modžtaba nije se pojavio! (foto)

Kurir pre 32 minuta
Završena sahrana iranskog ajatolaha: Ali Hamnei počiva u najsvetijem mestu u Iranu, njegov sin i naslednik Modžtaba nije se…

Šestodnevna nacionalna žalost u Iranu, tokom koje su u pet gradova Irana i susednog Iraka održavane komemoracije i oproštajne ceremonije ispunjene verskom i političkom simbolikom, završena je danas u svetom gradu Mašhadu.

Poslednjeg dana žalosti ogromne mase ljudi ispunile su glavne ulice koje vode ka zlatnoj kupoli svetilišta imama Reze, najsvetijeg mesta u Iranu i rodnog grada pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. Najvernije pristalice Islamske Republike nosile su iranske zastave, fotografije Hamneija i transparente sa pozivima na osvetu, odajući poslednju počast dugogodišnjem iranskom lideru. Istovremeno, brojni Iranci koji su se protivili njegovoj autoritarnoj
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