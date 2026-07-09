Bogati klub zbog Bosanca ruši sve: Menjaju pravilo na kome je stvoreni samo da ga dovedu

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Bogati klub zbog Bosanca ruši sve: Menjaju pravilo na kome je stvoreni samo da ga dovedu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković karijeru će nastaviti u Austriji, gde će ponovo zaigrati u Bundesligi.

Iskusni napadač postigao je dogovor sa Red Bul Salcburgom, koji u njemu vidi rešenje za probleme u efikasnosti. Ono što je zanimljivo, Tabaković ima 32 godine, i bio je deo tima BiH na Mundijalu. Austrijski klub će za njegov dolazak izdvojiti značajnu sumu novca. Prema navodima nemačkih medija, Salcburg će Hofenhajmu platiti oko pet miliona evra na ime obeštećenja, dok bi Tabaković za dvogodišnji ugovor trebalo da dobije iznos nešto manji od te sume. Dolazak
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