Danas sunčano i toplo, u ovim delovima Srbije slaba kiša: Čubrilo otkrio kakvo će vreme biti do kraja jula

Mondo pre 17 minuta  |  Marina Letić
Danas sunčano i toplo, u ovim delovima Srbije slaba kiša: Čubrilo otkrio kakvo će vreme biti do kraja jula

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 9. jul 2026. godine, tokom dana sunčano i toplo, a samo se još ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slaba kiša.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Narednih dana sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Od danas pa do kraja nedelje, zadržaće se promenljivo oblačno vreme uz dosta sunčanih intervala.
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