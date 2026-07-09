"Glumica za Oskara, suza nigde, hoće imovinu": Javnost raskrinkala Malu Canu, jedan detalj svima bode oči?

Andrija Bajić, doajen narodne muzike u Jugoslaviji, preminuo je 7. jula u 89. godini.

Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, ćerke, ali i suprugu Malu Canu koja je nema od bola zbog svega što se desilo. Svetlana Tomić, kako inače glasi pravo ime ove pevačice, već nekoliko puta je spomenula da nije u dobrim odnosima sa ćerkama pokojnog muža i to sve zbog imovine i nasledstva, koje kako kaže, nju uopšte ne interesuje. Međutim, čini se da javnost ne misli tako, makar oni koji su gledali snimke na kojima je udovica ucveljena i gde oplakuje pokojnog