"Glumica za Oskara, suza nigde, hoće imovinu": Javnost raskrinkala Malu Canu, jedan detalj svima bode oči?

Mondo pre 3 sata  |  Đorđe Milošević
"Glumica za Oskara, suza nigde, hoće imovinu": Javnost raskrinkala Malu Canu, jedan detalj svima bode oči?

Andrija Bajić, doajen narodne muzike u Jugoslaviji, preminuo je 7. jula u 89. godini.

Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, ćerke, ali i suprugu Malu Canu koja je nema od bola zbog svega što se desilo. Svetlana Tomić, kako inače glasi pravo ime ove pevačice, već nekoliko puta je spomenula da nije u dobrim odnosima sa ćerkama pokojnog muža i to sve zbog imovine i nasledstva, koje kako kaže, nju uopšte ne interesuje. Međutim, čini se da javnost ne misli tako, makar oni koji su gledali snimke na kojima je udovica ucveljena i gde oplakuje pokojnog
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