Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Mondo pre 46 minuta
Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Iskusni engleski vezni igrač Džordan Henderson (36) povredio se posle utakmice osmine finala na Mundijalu i to na prilično bizaran način.

Prilikom pada polomio je ruku, a sada je uspešno operisan i oporavlja se. Hendersonu je na terenu pružena prva pomoć, potom je prebačen u bolnicu u Meksiko Sitiju, a zatim u Kanzas Siti, gde je operativni zahvat i izveden, ali i gde se nalazi bazni kamp reprezentacije Engleske. "Operacija je uspešno završena! Sada je vreme da se spremimo za veliki izazov u subotu. Hvala celokupnom osoblju Instituta za ortopediju u Kanzas Sitiju koje je brinulo o meni, a posebno
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