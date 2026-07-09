Kakvo nas vreme čeka do kraja sedmice? Temperature rastu, pljuskovi u ovim krajevima

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a ponegde i pretežno sunčano.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni. Prema prognozi, do kraja sedmice zadržaće se pretežno sunčano vreme, uz dnevne temperature koje će biti u granicama proseka za ovaj period godine. Maksimalne vrednosti kretaće se od 27 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se tek ponegde, uglavnom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, usled lokalnog razvoja oblačnosti.