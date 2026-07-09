Ko je Milan Ostojić Sandokan koji je sinoć upucan? Predvodio je "šabačku grupu" i bio osuđivan za teška krivična dela

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nakon navodne svađe ispred ugostiteljskog objekta.

Prevezen je u bolnicu, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato. Ostojić je, prema prvim informacijama, nakon svađe upucan sa više hitaca i vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu. Milan Ostojić poznat je kao jedan od vođa takozvane "šabačke grupe", koja je prema optužnici bila povezivana sa više teških krivičnih dela, uključujući pet ubistava, pokušaj ubistva, trgovinu drogom, pranje novca i razbojništva. Ostojić je prvostepeno osuđen na 20 godina