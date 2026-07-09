Ništa od plaćanja i popunjavanja formulara: Brisel hitno odložio uvođenje novog sistema zbog problema sa EES-om

Mondo pre 4 sati  |  Marina Letić
Ništa od plaćanja i popunjavanja formulara: Brisel hitno odložio uvođenje novog sistema zbog problema sa EES-om
Uvođenje novog evropskog sistema za prethodnu elektronsku autorizaciju putovanja ETIAS, koji će biti obavezan za državljane zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u šengenski prostor, biće odloženo za narednu godinu zbog tehničkih problema i sporog uvođenja novog sistema za ulazak i izlazak iz EU (EES), piše Fajnenšel tajms (FT) pozivajući se na izvore. Problemi sa sistemom EES izazvali su duža čekanja na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima, a
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