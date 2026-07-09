Špijunski skandal trese Italiju: Ruske diplomate moraju da napuste Rim u roku od tri dana

Mondo pre 3 sata  |  Uroš Matejić
Špijunski skandal trese Italiju: Ruske diplomate moraju da napuste Rim u roku od tri dana

Vlada Italije odlučila je da protera dvojicu vojnih atašea ambasade Rusije, koji su navodno bili umešani u špijunažu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

Dve osobe su uhapšene ranije ove nedelje pod optužbom da su prenosile poverljive informacije ruskom agentu, prenosi agencija Rojters. Tužioci su naveli da je glavni osumnjičeni bivši pripadnik italijanskih karabinjera, a pod istragom je još pet osoba. Tajani je na Iksu naveo da dvojica ruskih zvaničnika moraju da napuste Rim u roku od tri dana. On je rekao da Moskva nastavlja da koristi hibridna sredstva protiv Italije i Zapada, opisujući to kao ozbiljno i
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