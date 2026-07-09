Titula Vimbldona odlazi u Češku: Ukrajinka Kostjuk tu nije mogla ništa da uradi

Biće češko finale u ženskoj konkurenciji. 21-godišnja Linda Noskova pobedila je u polufinalu Ukrajinku Martu Kostjuk u dva seta (6:4, 6:4) i za sat i 21 minut ostvarila uspeh karijere.

U svom prvom nastupu na Centralnom terenu ona je izborila svoje prvo grend slem finale. Rivalka u finalu za titulu biće joj zemljakinja, Čehinja Karolina Muhova, koja je ranije u četvrtak pobedila favorizovanu Amerikanku, Koko Gof. Ko god pobedi u finalu, Noskova ili Muhova, titula će otići u Češku prvi put od 2024. godine, kada ju je tamo odnela Barbora Krejčikova. Godinu ranije, 2023, takođe je Čehinja Marketa Vondrušova osvojila titulu. A, da je ovo decenija