Vojvodina odmah mora da režira čudo: Novosađani kreću u evropsku odiseju, čeka ih pakao

Mondo pre 32 minuta  |  Jelena Bijeljić
Vojvodina odmah mora da režira čudo: Novosađani kreću u evropsku odiseju, čeka ih pakao

Fudbaleri Vojvodine otvaraju sezonu protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a utakmica je na programu od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

Biće to jako zahtevan zadatak za vicešampiona Srbije koji nije imao sreće na žrebu i ukoliko hoće da "preživi" u drugom po jačini klupskom takmičenje, moraće da režira iznenađenje. Ovo će biti prvi susret u istoriji ova dva kluba, a revanš je na programu za sedam dana u Budimpešti. Vojvodina je u pripremnom periodu odigrala tri meča uz skor od jedne pobede, poraza i remija. Ono što raduje je to što su novosadski crveno-beli u generalnoj probi pred Evropu ubedljivo
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