Analitičar o ceni nafte: Tržište više ništa ne veruje Trampu, osim da donosi neizvesnost

N1 Info pre 2 sata  |  D. K.
Analitičar o ceni nafte: Tržište više ništa ne veruje Trampu, osim da donosi neizvesnost

"Kada je reč o ceni nafte, ona je juče solidno odskočila, ali tržište više ništa ne veruje Trampu osim da donosi neizvesnost", kaže Nenad Gujaničić, berzanski analitičar i glavni broker društva Momentum sekjuritis, objašnjavajući za portal N1 zašto smatra da će cene nafte "teško ići jače naviše".

Tržišta su odreagovala na obnavljanje sukoba na Bliskom istoku nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da "primirje više ne važi", pa su cene nafte na berzama u sredu porasle. Dan kasnije cene nisu zabeležile veće promene. Nenad Gujaničić podseća da se tržište sirove nafte dobro “ohladilo” i pre novog šoka palo na nivoe pre početka rata u Iranu. "Ovome je doprinelo veliko oslobađanje svetskih rezervi, ali i činjenica da je dobar deo nafte iz Zaliva ipak
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

Radio 021 pre 10 minuta
MMF srezao prognoze njemačkog rasta

MMF srezao prognoze njemačkog rasta

SEEbiz pre 2 sata
Eskalacija sukoba podigla cenu nafte: Koliko je realno novo poskupljenje goriva

Eskalacija sukoba podigla cenu nafte: Koliko je realno novo poskupljenje goriva

NIN pre 2 sata
Cena nafte ponovo raste - Koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji?

Cena nafte ponovo raste - Koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji?

Radio 021 pre 3 sata
Ponovni okršaj SAD i Irana zbog Ormuskog moreuza: Da li je mir na Bliskom istoku na vidiku?

Ponovni okršaj SAD i Irana zbog Ormuskog moreuza: Da li je mir na Bliskom istoku na vidiku?

Euronews pre 3 sata
Cene zlata su nastavile da padaju u julu 2026: zašto se investitori okreću bitkoin rudarenju koje ne zahteva hardver

Cene zlata su nastavile da padaju u julu 2026: zašto se investitori okreću bitkoin rudarenju koje ne zahteva hardver

Ozon press pre 4 sati
Da li je autobus neispravan, ako ne radi klima: Evo koliko vozila JGSP-a u Novom Sadu ima klimatizaciju

Da li je autobus neispravan, ako ne radi klima: Evo koliko vozila JGSP-a u Novom Sadu ima klimatizaciju

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaIranBliski IstokCena nafteDonald Trampnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Moguća isplata novca: Šta do sada znamo o novoj pomoći za punoletne građane Srbije

Moguća isplata novca: Šta do sada znamo o novoj pomoći za punoletne građane Srbije

Mondo pre 5 minuta
MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

MMF procenjuje: Gorivo 32 odsto skuplje zbog rata u Iranu

Radio 021 pre 10 minuta
Zašto je GSP morao do Andrićevog venca da bi zadržao trolejbuske linije? (VIDEO)

Zašto je GSP morao do Andrićevog venca da bi zadržao trolejbuske linije? (VIDEO)

Insajder pre 25 minuta
Lučić: Vinjete za devet evropskih država i novi tagovi na sajtu Telekoma i u poslovnicama

Lučić: Vinjete za devet evropskih država i novi tagovi na sajtu Telekoma i u poslovnicama

Insajder pre 35 minuta
Biznis.rs: Baterije za skladištenje struje u Srbiji su još nemoguća misija

Biznis.rs: Baterije za skladištenje struje u Srbiji su još nemoguća misija

N1 Info pre 1 sat