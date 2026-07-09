Analitičar o ceni nafte: Tržište više ništa ne veruje Trampu, osim da donosi neizvesnost

"Kada je reč o ceni nafte, ona je juče solidno odskočila, ali tržište više ništa ne veruje Trampu osim da donosi neizvesnost", kaže Nenad Gujaničić, berzanski analitičar i glavni broker društva Momentum sekjuritis, objašnjavajući za portal N1 zašto smatra da će cene nafte "teško ići jače naviše".

Tržišta su odreagovala na obnavljanje sukoba na Bliskom istoku nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da "primirje više ne važi", pa su cene nafte na berzama u sredu porasle. Dan kasnije cene nisu zabeležile veće promene. Nenad Gujaničić podseća da se tržište sirove nafte dobro “ohladilo” i pre novog šoka palo na nivoe pre početka rata u Iranu. "Ovome je doprinelo veliko oslobađanje svetskih rezervi, ali i činjenica da je dobar deo nafte iz Zaliva ipak