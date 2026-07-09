Cene nafte nešto niže u drugom danu sukoba SAD i Irana

Cena nafte jutros nije zabeležila veće promene uprkos drugoj uzastopnoj noći američkih napada na Iran.

U sredu, 8. jula, je referentna cena sirove nafte Brent porasla za više od pet odsto kao odgovor na prvi talas napada, ali je danas blago pala. Prema podacima od 9. jula u 11 ujutru, Brent košta 77,20 dolara po barelu, što je nešto jeftinije u odnosu na 8. jul. Brent jutros pao za oko 1 odsto u odnosu na prethodni dan. Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je 8. jula za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu. Cena nafte