Cene nafte nešto niže u drugom danu sukoba SAD i Irana

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Cene nafte nešto niže u drugom danu sukoba SAD i Irana

Cena nafte jutros nije zabeležila veće promene uprkos drugoj uzastopnoj noći američkih napada na Iran.

U sredu, 8. jula, je referentna cena sirove nafte Brent porasla za više od pet odsto kao odgovor na prvi talas napada, ali je danas blago pala. Prema podacima od 9. jula u 11 ujutru, Brent košta 77,20 dolara po barelu, što je nešto jeftinije u odnosu na 8. jul. Brent jutros pao za oko 1 odsto u odnosu na prethodni dan. Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je 8. jula za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu. Cena nafte
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

Euronews pre 38 minuta
Mićović: Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

Mićović: Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

RTV pre 1 sat
Hoće li drastični skok cene nafte uticati na cene goriva u Srbiji? Ekspert objasnio moguće posledice Trampove obustave…

Hoće li drastični skok cene nafte uticati na cene goriva u Srbiji? Ekspert objasnio moguće posledice Trampove obustave primirja sa Iranom

Kurir pre 1 sat
Tržište reagovalo na zaoštravanje sukoba: Cene nafte skočile oko 7 odsto nakon nove eskalacije na Bliskom istoku

Tržište reagovalo na zaoštravanje sukoba: Cene nafte skočile oko 7 odsto nakon nove eskalacije na Bliskom istoku

Kurir pre 1 sat
Mićović: Sukobi na Bliskom istoku i izlazak UAE iz OPEK-a menjaju cene nafte

Mićović: Sukobi na Bliskom istoku i izlazak UAE iz OPEK-a menjaju cene nafte

Politika pre 1 sat
Pad cena nafte na svetskom tržištu ne garantuje jeftinije gorivo u Srbiji - evo i zašto!

Pad cena nafte na svetskom tržištu ne garantuje jeftinije gorivo u Srbiji - evo i zašto!

Telegraf pre 1 sat
Cena nafte ponovo raste – koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji

Cena nafte ponovo raste – koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Potražnja za evropskim zlatnim vizama raste, a ove države pooštravaju uslove

Potražnja za evropskim zlatnim vizama raste, a ove države pooštravaju uslove

Biznis i finansije pre 3 minuta
Jedna od najrodnijih voćarskih godina u poslednjoj deceniji: Profesor o rodu koji bi mogao da dostigne 1,5 miliona tona

Jedna od najrodnijih voćarskih godina u poslednjoj deceniji: Profesor o rodu koji bi mogao da dostigne 1,5 miliona tona

Euronews pre 3 minuta
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

Insajder pre 33 minuta
RGZ vređao i pretio Vladinom Savetu za sprečavanje korupcije: Šta je sve vlast sakrila od sopstvenog antikorupcijskog tela?

RGZ vređao i pretio Vladinom Savetu za sprečavanje korupcije: Šta je sve vlast sakrila od sopstvenog antikorupcijskog tela?

Nova ekonomija pre 53 minuta
Trgovci otkrili šta lopovi najviše kradu u prodavnicama - ni zujalice ih ne zaustavljaju

Trgovci otkrili šta lopovi najviše kradu u prodavnicama - ni zujalice ih ne zaustavljaju

Kamatica pre 1 sat