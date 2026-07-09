Joveva: Rezolucija je ocena vlasti, a ne Srbije, Evropski parlament naziva stvari pravim imenom

N1 Info pre 1 sat  |  A. N.
Joveva: Rezolucija je ocena vlasti, a ne Srbije, Evropski parlament naziva stvari pravim imenom

"Malo mi je nerazumno i neshvatljivo da neko uvek traži neke neprijatelje, umesto da se pita zašto je toliko ljudi koji kažu da je negde problem i da proba da reši taj problem.

Stalno samo upiru prstima u neke umesto da probaju da ih upere u sebe", rekla je evroposlanica iz Slovenije Irena Joveva, odgovarajući na pitanje o reakcijama vlasti u Beogradu na Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji. Irena Joveva je istakla da nije civilno društvo bilo na vlasti toliko godina pa da blokira evropski put Srbije. "Građani Srbije stvarno zaslužuju bolje. Ovo nije nikakvo mešanje u unutrašnje stvari Srbije, već je stvarno nešto što bi trebalo da
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