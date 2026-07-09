Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

N1 Info pre 2 sata  |  RTS
Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

U Ministarstvu finansija RTS-u je potvrđeno da se od ponedeljka dodatno smanjuju akcize na gorivo da bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana.

Posle mesec dana mirovanja na svetskim naftnim berzama cena barela ponovo raste, a još više brine naglo poskupljenje gotovih derivata. U Ministarstvu finansija potvrđeno je RTS-u da se od ponedeljka dodatno smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. U Udruženju nafnih kompanija Srbije objašnjavaju da u formiranju maloprodajne cene derivata na pumpama cena
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