Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

U Ministarstvu finansija RTS-u je potvrđeno da se od ponedeljka dodatno smanjuju akcize na gorivo da bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana.

Posle mesec dana mirovanja na svetskim naftnim berzama cena barela ponovo raste, a još više brine naglo poskupljenje gotovih derivata. U Ministarstvu finansija potvrđeno je RTS-u da se od ponedeljka dodatno smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. U Udruženju nafnih kompanija Srbije objašnjavaju da u formiranju maloprodajne cene derivata na pumpama cena