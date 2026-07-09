Ministarstvo kulture daje Ivanjici osam miliona dinara za obnovu Doma kulture

N1 Info pre 9 minuta  |  Beta
Ministarstvo kulture daje Ivanjici osam miliona dinara za obnovu Doma kulture

Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine Ivanjici osam miliona dinara za nastavak obnove i rekonstrukcije Doma kulture, kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026".

Ministar kulture Nikola Selaković je rekao da ministarstvo kroz ovaj program finansira projekat zamene stolarije na objektu ivanjičkog Centra za kulturu, na kom su u prethodne dve godine već urađene važne stvari, kada je odvojilo ukupno 18 miliona dinara, saopštilo je danas ministarstvo. U prethodne dve godine Ministarstvo kulture je odvojilo ukupno 18 miliona dinara, a ovim poslednjim ulaganjem, završiće se veliki projekat zamene stolarije na Centru za kulturu.
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