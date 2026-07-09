Na današnji dan, 9. jul: Održan prvi teniski turnir u Vimbldonu, umro Jan van Ajk...

N1 Info pre 54 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 9. jul: Održan prvi teniski turnir u Vimbldonu, umro Jan van Ajk...
Na današnji dan dogodilo se: 1386. U bici kod Zempaha savez švajcarskih kantona potukao je znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III Habsburga. Ova bitka zabeležena je u istoriji ratovanja kao prva pobeda pešadije nad konjicom. 1441. Umro je flamanski slikar Jan van Ajk. Prvi je u evropskom slikarstvu prevladao srednjovekovne šeme i uveo novi likovni izraz, zbog čega se svrstava u najznačajnije ličnosti u istoriji slikarstva. Proslavio se oslikavanjem oltara u crkvi
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