Opozicija traži blaže kriterijume za sticanje statusa roditelj-negovatelj

Poslanici opozicije predložili su tokom današnje skupštinske sednice niz amandmana na Predlog Zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima kojima traže ublažavanje kriterijuma za sticanje tog statusa, kako bi što veći broj dece bio obuhvaćen merama.

Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana (PSG) rekao je da treba omogućiti da status negovatelja može da stekne i punoletno lice koje nije najbliži srodnik, ali najmanje šest meseci živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem kom pruža pomoć i negu. "Mi dajemo prvenstvo porodici, ali omogućavamo da status dobije i drugo punoletno lice koje kontinuirano učestvuje u pružanje nege. Realan život prevazilazi normativno rešenje koje status vezuje isključivo za bliske