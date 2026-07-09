Prekinuta sednica Senata Univerziteta u Novom Sadu, profesorka je napustila zbog inicijative za tajno glasanje

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Prekinuta sednica Senata Univerziteta u Novom Sadu, profesorka je napustila zbog inicijative za tajno glasanje

Današnja sednica proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu, na kojoj je trebalo da se odlučuje o prigovoru profesora Vladimira Mihića, prekinuta je zato što ju je članica Senata i profesorka sa Akademije umetnosti Bosiljka Zirojević Lečić demonstrativno napustila.

Profesorka je odlučila da sednicu napusti nakon što je ponovo pokrenuta inicijativa da se glasa tajno o prigovoru Vladimira Mihića, koji ga je podneo na odluku Senata kojom nije izabran u zvanje vanrednog profesora. Profesorka je navela da ovo smatra nedopustivim s obzirom na to da je upravo zbog takvog načina glasanja Jelena Kleut ostala bez posla. Lečić je navela da je 19 članova proširenog Senata glasalo za inicijativu tajnog glasanja, sedam je bilo protiv, a
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