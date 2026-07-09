Savremena politika: Za sada bez dogovora o otvaranju Klastera 3, ali procedura nije završena

Na sastanku Komiteta ambasadora država članica EU (COREPER) koji je održan juče nije bilo saglasnosti država članica da se sa Srbijom otvori novi klaster u pristupnim pregovorima.

Ovo telo ponovo će se sastati sutra, ali Srbija neće biti na agendi, saznaje Savremena politika. Tako je propuštena prilika da se sa Srbijom napravi napredak 14. jula, koji u briselskim krugovima zovu "Super utorak" za proširenje, kada kada se očekuje da Ukrajina i Moldavija naprave novi korak u pristupnim pregovorima, Crna Gora zatvori dodatna dva pregovaračka poglavlja, a Albanija započne zatvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, piše portal Savremena politika.