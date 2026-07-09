(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

SAD su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu.

Napadi su usledili nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da su nedavni iranski napadi na brodove u Ormuskom moreuzu označili kraj krhkog primirja postignutog memorandumom o razumevanju koji je podrazumevao i obustavu daljih međusobnih napada kako bi se otvorila vrata za mirovne pregovore. SAD su juče pogodile više vojnih objekata i lučkih postrojenja nakon što je Iran napao nekoliko trgovačkih brodova kod obale Omana, što je tada
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