(Foto) Monsunske kiše pogodile Indiju: Najmanje 21 osoba poginula zbog posledica nevremena

Najmanje 21 osoba poginula je poslednjih dana u Indiji u nesrećama izazvanim obilnim monsunskim kišama, uključujući četiri osobe koje su stradale u urušavanju zgrade u Nju Delhiju.

U urušavanju zgrade u Nju Delhiju poginule su najmanje četiri osobe, dok je jedna osoba spasena živa iz ruševina, prenela je novinska agencija ANI. Spasilačke ekipe nastavile su potragu za mogućim preživelima. Indijska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za delove Delhija i susedne savezne države Harijana zbog prognoziranih obilnih padavina. Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool Foto: